Bergamo, padre a processo per maltrattamenti in famiglia | L'ex moglie: "Curava i nostri figli con 'acqua magica'"

Nel periodo della pandemia, "negava l'esistenza del Covid, diceva ai bambini di uscire anche se c'erano le restrizioni, non voleva che mettessero le mascherine. A dicembre 2020, non me li ha più portati per tre settimane, durante le quali non li ha mandati a scuola. Ho cercato di riportarli a casa ma non ci sono riuscita, sono andata da lui anche con i carabinieri ma non c'è stato verso. Lui voleva che frequentassero una scuola parentale dove erano presenti pochi bambini e i contatti erano quindi limitati. Io non ero d'accordo e il giudice ha stabilito che dovessero tornare alla scuola tradizionale. Ma il primo giorno dopo le vacanze estive lui si è presentato sotto casa e i bambini non hanno più voluto frequentare la scuola. Non ci sono andati per tutto l'anno", ha aggiunto la donna, stando sempre a Bergamonews.