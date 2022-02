Bergamo, mamma dimessa con neonata non sua| L'ospedale la chiama: "Ci scusi"

E' quanto accaduto a una coppia di genitori della Bergamasca: la loro piccola, nata al "Papa Giovanni XXIII" quattro giorni prima, è stata scambiata, probabilmente già in culla, con un'altra neonata . Ora i genitori sono sotto shock: "Speriamo che incidenti simili non capitino più".

I fatti risalgono a martedì sera. Gli operatori sanitari del reparto chiamano e chiedono ai genitori di controllare il braccialettino che uno dei due neonati - la bimba – aveva indosso alle dimissioni, avvenute quello stesso pomeriggio. E quel braccialettino, già tagliato e conservato per ricordo, ha nome e cognome di un’altra bambina, nata nello stesso ospedale più o meno alla stessa ora.

E in quel momento, la mamma realizza. "Mi sono ricordata di quando avevo espresso dubbi - racconta all'Eco di Bergamo - di quando mi ero stranita nel vedere capelli e ciglia scure. La mia bimba appena nata aveva colori chiari, come i miei. Ma quella che ho accudito sin dal giorno dopo il parto, invece, era mora. Non era lei". "Siamo volati al Papa Giovanni martedì notte – ricorda – e lì abbiamo incrociato la mamma che, al posto nostro, aveva accudito per giorni la nostra bimba mentre noi cullavamo la sua".

Una "svista" imperdonabile, che ha subito portato la struttura a esprimere profondo rammarico per l'accaduto: "L’errore – spiega l’ospedale in una nota - è stato favorito dal fatto che le bambine sono nate a poche ore di distanza, con peso sovrapponibile e una storia clinica molto simile."

"Si è trattato di una situazione eccezionale, mai verificatasi in precedenza - prosegue la nota - nel nostro punto nascita dove vengono alla luce più di 4mila bambini ogni anno, generata - presumibilmente - dal mancato rispetto della procedura in essere, che prevede la verifica dei braccialetti identificativi della coppia mamma/neonato al momento dell’arrivo del bambino nella stanza di degenza della mamma dopo essere transitato dal Nido". Per fare luce sull'accaduto e accertare le responsabilità è stata istituita una commissione interna alla struttura