Bergamo, maltratta il compagno davanti ai figli: per lei divieto di avvicinamento

Maltrattamenti e botte al compagno anche davanti ai figli minorenni. Per questo i carabinieri di Dalmine, in provincia di Bergamo, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati e divieto di dimora nel Comune di Dalmine, nei confronti di una donna di 39 anni. In passato l'uomo aveva richiesto più volte l'intervento dei militari per sedare le liti con la donna. In un'occasione, dopo essere stato aggredito, aveva dovuto ricorrere anche alle cure mediche.