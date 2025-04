Bergamo, 61enne trovato dopo quasi due anni di latitanza: preso a casa della madre (nei boschi)

L'arresto è avvenuto nel corso di un'operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri forestali, impegnati in una delle loro periodiche attività di presidio ambientale nel comune di Foresto Sparso (Bergamo). Durante un pattugliamento in una zona boschiva, i militari hanno notato un'auto sospetta e l'hanno seguita fino a un'abitazione isolata. Nel frattempo, hanno avvisato i colleghi della stazione di Sarnico (Bergamo). Dopo che il fuggitivo è stato identificato, i militari sono intervenuti per arrestarlo. L'uomo è stato portato nel carcere di Bergamo dove dovrà scontare la sua pena.