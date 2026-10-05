Bergamo, esplosione in una palazzina: otto feriti, di cui due gravi | Ipotesi fuga di gas

© Ansa
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Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì 5 ottobre a Bergamo, in via Longo, all'interno di una abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione - avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina - sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno otto feriti, di cui due gravi e portati via in codice rosso. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia.
Come riporta L'Eco di Bergamo, per strada ci sono vetri in frantumi. "Sembrava un terremoto", hanno affermato alcuni residenti della zona. Secondo le testimonianze, prima dello scoppio si sarebbe "avvertito un forte odore di gas".