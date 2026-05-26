Bergamo, colpito da un dardo: rintracciato dai carabinieri l'aggressore

Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura posteggiata nel parcheggio. È però sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina; l'aggressore non sarebbe sceso dall'auto ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi. In quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso.