Bergamo, danneggia l'auto dell'ex compagna e la minaccia: arrestato un 53enne

A Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingonia hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'intervento dei militari è avvenuto a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'Armai hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne, che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione della ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, riferendo motivi di forte conflittualità legati alla gestione dei rapporti familiari. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno inoltre consentito di ricostruire le pregresse condotte moleste e intimidatorie consistite, secondo quanto denunciato dalla vittima, in appostamenti nei pressi dell'abitazione, comunicazioni insistenti e minacce rivolte anche a persone vicine alla donna. I militari hanno acquisito anche un messaggio inviato poco prima dei fatti dall'indagato alla ex. Il 53enne ha inoltre mantenuto una condotta aggressiva e minacciosa anche durante le fasi successive all'accompagnamento negli uffici della tenenza. L'uomo è stato arrestato e, all'esito del giudizio direttissimo, posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.