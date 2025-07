Bergamo, trovati chiodi e puntine su tragitto gara ciclistica per bimbi

Chiodi e puntine sono stati ritrovati sul tragitto di una gara ciclistica riservata a bambini e ragazzi a San Pellegrino Terme, nella Bergamasca. Ad accorgersi per primi della presenza di oggetti metallici sull'asfalto sono stati proprio i bambini in gara, che hanno avvisato gli organizzatori. Da lì è partita una rapida verifica che ha permesso di individuare anche alcuni chiodi, disseminati in diversi punti del tragitto. La gara è proseguita regolarmente, ma l'episodio ha suscitato sgomento tra genitori, allenatori e amministratori locali.