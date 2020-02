Bergamo, auto si schianta in fuga dall'alt dei carabinieri: muore un 27enne

Un giovane è morto in uno schianto in auto dopo una tragica fuga davanti all'alt dei carabinieri. E' accaduto a Rogno (Bergamo), dove il veicolo su cui viaggiava la vittima insieme ad altri tre amici, davanti a una pattuglia dell'Arma di Breno, ha fatto dietrofront. E' scattato un inseguimento ad alta velocità, in cui l'auto dei giovani è finita contro un palo della luce, ribaltandosi. La vittima è Matteo Simonetti, 27 anni, di Sellero in Valcamonica.