Genova, due morti carbonizzati in un incidente stradale

Due persone sono morte carbonizzate la scorsa notte nell'incendio dell'auto su cui viaggiavano che si è capovolta. Una terza persona salvata da alcuni cittadini che udito lo schianto sono scesi in strada e la hanno estratta dall'auto in fiamme. Il ferito è stato trasportato all'ospedale san Martino: non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in Corso Europa poco prima delle 3 nella direzione del centro città.