A Scansorosciate, in provincia di Bergamo, un uomo è ancora in fuga dopo aver sparato tre colpi alla schiena dell'ex moglie Flora Agazzi (53anni). Il cecchino, a bordo della sua Vespa, è sparito nel nulla. La donna è ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Pomeriggio Cinque, con un drone, ha perlustrato la zona dell'aggressione cercando di individuare le possibili vie di fuga. L'uomo, Salvatore D'Apolito (50anni) originario della Puglia, aveva già avuto divieto di avvicinarsi all'ex coniuge. La mattina del tentato omicidio, il 28 settembre, si sarebbe recato davanti alla villa in cui Flora lavorava per parlarle. Inutili i tentativi di dialogo: prima le ha bucato le gomme dell'auto, poi, mentre stava rientrando in casa le ha sparato al collo e al torace.