Bergamo, alpinisti precipitano sulla Presolana: morto 67enne, ferito il compagno

Un pensionato 67enne di Bergamo è morto dopo essere precipitato mentre con un amico stava percorrendo la cresta della Presolana, a circa 2.400 metri di quota. L'incidente è avvenuto lunedì mattina in una zona particolarmente impervia. Sul posto l'elisoccorso del 118, che ha trasportato in quota i tecnici del Soccorso alpino. L'altro alpinista, di 66 anni, è stato recuperato e trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A causare la caduta sarebbe stato il cedimento di un anello di ancoraggio lungo una ferrata.