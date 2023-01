Benzinai, confermato lo sciopero: serrata da martedì 24 alle 19 | Ecco la lista dei distributori che resteranno aperti

Ecco la lista dei distributori che resteranno aperti nelle varie Regioni (lista in aggiornamento): Emilia-Romagna - Lombardia - Trentino Alto Adige

Chiusi anche gli impianti self service

"Ristabilire la verità dei fatti diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito" proseguono le organizzazioni sindacali dei benzinai. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero - compresi i self service - per 48 ore consecutive, dalle ore 19.00 del 24 alle ore 19.00 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle ore 22.00 del 24 alle ore 22.00 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale".