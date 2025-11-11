Benno Neumair, la vita in carcere dopo l'isolamento tra scacchi e giustizia riparativa

Benno Neumair, il bolzanino che sta scontando l'ergastolo per aver ucciso nel 2021 i suoi genitori e per averli poi gettati nel fiume Adige, ha iniziato un percorso di giustizia riparativa con due zie. Con la sorella Madé, invece, per il momento non ci sono ancora contatti. Lo scrive il quotidiano Alto Adige. Il 34enne ha terminato a settembre il periodo di isolamento nel carcere di Montorio a Verona, dove ora insegna il gioco degli scacchi ad altri detenuti.