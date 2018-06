Benevento, lieto fine per il centro polivalente a rischio chiusura | Mastella: "Saldati i 40mila euro di morosità"

Il centro polivalente di Benevento "E' più bello insieme" non chiuderà. Operatori e familiari dei disabili che frequentano la struttura si erano battuti sui social con la campagna #chiudetecitutti fino al 27 giugno, quando al termine di una riunione con l'amministrazione comunale è arrivata la buona notizia. Tgcom24 ha sentito il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: “Si è risolto tutto per il meglio – ha detto – L’associazione aveva degli arretrati da 40mila euro che sono stati pagati da me in persona e da Don Nicola De Blasio”. “La cosa singolare – spiega Mastella – è che il sindaco di tasca propria ha dato soldi al suo Comune per scongiurare la chiusura del centro".