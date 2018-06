Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social

"Insieme è più bello" è un centro sociale polifunzionale che da 17 anni è un punto di riferimento per i disabili di Benevento e le loro famiglie . La Regione Campania ha, però, previsto la sua chiusura per il 30 giugno , sembra per mancanza di fondi regionali. Un duro colpo per le 46 persone diversamente abili che lo frequentano e che insieme agli operatori e ai volontari della struttura da giorni stanno portando avanti una campagna di protesta sui social con l'hashtag #chiudetecitutti.

La vicenda inizia nel mese di gennaio, quando alla cooperativa "Solidarietà" che si occupa del centro arriva dal Comune di Benevento comunicazione dell'imminente chiusura. La ragione principale sarebbe che l'ente non riesce a sostenere i costi della struttura senza aiuti dalla Regione. Quanto basta a suscitare la reazione dei familiari che aprono un dialogo con gli esponenti comunali, riuscendo a ottenere una proroga fino al 30 aprile.



La discussione tra il Comune e l'associazione continua e si arriva a un compromesso: le famiglie avrebbero partecipato alle spese del servizio fino al trasferimento dei fondi regionali. Una soluzione temporanea ma che lascia ben sperare, fino però all'inaspettato: una visita, a metà maggio, dei Nas ai locali del centro. Dal loro verbale non emergono anomalie ma, nonostante ciò, il Comune decide di sospendere la revoca di chiusura concessa precedentemente.



"Forse qualcuno si sente offuscato nel proprio lavoro - ha dichiarato don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento - probabilmente perché anche i media spesso hanno detto che ci sostituiamo ai Servizi Sociali del Comune".



Intanto la battaglia dei sostenitori di "Insieme è più bello" continua su più fronti e le fotografie degli operatori, dei volontari, dei ragazzi da anni ospiti dell'associazione, ma anche di gente comune che ha scelto di abbracciare la causa del centro, oltre a essere riprese da giornali e televisioni, stanno facendo il giro dei social e del web. Tra le loro mani un cartello con una frase scritta a mano, nera, provocatoria: #chiudetecitutti.



"Noi non ci fermiamo, perché su questa situazione bisogna fare chiarezza - ha precisato Angelo Moretti, Coordinatore generale della Caritas del capoluogo campano - . E' ovvio che stanno cercando una ragione per chiudere il centro ma non la trovano".



Gli fa eco De Blasio: "In questa città i servizi sociali non esistono, non si può chiamare la Caritas solo quando se ne ha bisogno. Se il servizio vuole farlo il Comune, ben venga, ma non possono usare la legge solo quando conviene a loro. Le istituzioni si prendessero le proprie responsabilità". E ancora: “Questi ragazzi stanno tornando alla vita grazie alle tante attività didattiche del centro, cosa gli andiamo a dire?”.