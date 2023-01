Benedetto XVI, chiusa la bara del Papa emerito

La bara di Benedetto XVI è stata chiusa.

Al termine dei tre giorni di esposizione della salma nella Basilica di San Pietro, mercoledì sera si è svolto il rito di chiusura della bara del Papa emerito. Il feretro dell'ex pontefice è triplice, con un primo rivestimento in cipresso, un altro in zinco e uno finale in rovere. Giovedì mattina, alle 9:30, si svolgerà il rito funebre sul sagrato di piazza San Pietro e subito dopo Joseph Ratzinger sarà tumulato nelle grotte vaticane con una cerimonia privata.