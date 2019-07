Benda e manette, inchiesta sulla foto shock in caserma

L'arma dei carabinieri ha avviato un'indagine interna in seguito alla diffusione di un'immagine che ritrae Natale Hjorth , in caserma, bendato e con le mani legate dietro la schiena. Una foto che ha imbarazzato l'Arma che ne ha subito preso le distanze. Il militare che ha dato l'ordine di bendare il giovane è stato immediatamente individuato.

Il carabiniere si è giustificato sostenendo che sul monitor della stanza in cui era presente Hjorth erano visibili dati sensibili relativi ad altre inchieste che l'interrogato non doveva conoscere. Ora rischia di essere sospeso dal servizio. L'indagine interna dell'Arma prosegue per capire anche chi sia il responsabile della diffusione della foto.