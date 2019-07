Benda e manette, inchiesta sulla foto shock in caserma: il carabiniere responsabile sarà trasferito

L'arma dei carabinieri ha avviato un'indagine interna in seguito alla diffusione di un'immagine che ritrae Christian Gabriel Natale Hjort​, in caserma, bendato e con le mani legate dietro la schiena. Una foto che ha imbarazzato l'Arma che ne ha subito preso le distanze. Il militare che ha dato l'ordine di bendare il giovane è stato immediatamente individuato: sarà spostato ad un reparto non operativo.

Il carabiniere si è giustificato sostenendo che sul monitor della stanza in cui era presente Hjorth erano visibili dati sensibili relativi ad altre inchieste che l'interrogato non doveva conoscere. Ora rischia di essere sospeso dal servizio. L'indagine interna dell'Arma prosegue per capire anche chi sia il responsabile della diffusione della foto.

Le reazioniLa foto shock dello studente americano ha suscitato numerosi reazioni. "A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto", afferma il vicepremier Matteo Salvini.



Francesco Storace, su Twitter, difende l'Arma e commenta scrivendo: "Lo hanno bendato per evitare che si guardasse allo specchio. Piccolo infame. Io preferisco pensare a quel povero #carabiniere e non me ne frega nulla se in caserma hanno ospitato così un delinquente drogato."



A sostegno dei carabinieri, anche il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio: "Adesso si apre un'indagine perché era ammanettato e bendato? Siamo seri..." Pensiero condiviso anche da Giorgia Meloni: "A tutti quelli che ora si affannano a montare il caso del delinquente bendato in caserma - scrive sui social - vogliamo ricordare che la vittima è un carabiniere barbaramente ammazzato a 35 anni, il carnefice un balordo drogato americano. Punto. "