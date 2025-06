Belluno, trovato morto escursionista disperso nella Val Pramper

Il corpo senza vita di Ugo Fattore, un escursionista 60enne che risultava disperso da venerdì nella Val Pramper, in provincia di Belluno, è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco. Il cadavere è stato individuato in un canalone dall'elicottero del reparto volo di Venezia e recuperato dagli elisoccorritori dei pompieri. In accordo con il magistrato, è stato effettuato il trasporto a valle nella piazzola di Forno di Zoldo. Sul posto sono giunti la guardia medica, i carabinieri, personale del Soccorso alpino e la guardia di finanza.