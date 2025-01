In provincia di Belluno è stato trovato il corpo di una donna che presenterebbe segni di violenza. La vittima, 58 anni, risiedeva a Farra d'Alpago ed era ai lati di una strada del territorio comunale, non lontano dalla sua abitazione. Il decesso risalirebbe alla scorsa notte e gli investigatori, che stanno cercando di capire come sia morta, non escludono nemmeno l'ipotesi di una caduta. Sul caso indagano i carabinieri.