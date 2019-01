Belluno: professoressa tormentata dai bulli, studenti indagati per interruzione di pubblico servizio

A far partire l'inchiesta è stata la richiesta di aiuto giunta alla locale stazione dei carabinieri da parte di una insegnante fatta bersaglio di scherzi e altri eccessi dai quali la scuola aveva cercato, in precedenza ma invano, di proteggerla. L'insegnante, una docente di chimica, è stata nel frattempo trasferita ad un altro istituto.



Diversi gli episodi di intemperanza da parte degli studenti: l'uso di un linguaggio indecoroso e, in più circostanze, il lancio di palle di carta o l'applicazione di materiale adesivo sugli oggetti per l'insegnamento, compresa la sedia della cattedra. Fatti ripetuti e che avrebbero impedito lo svolgimento delle lezioni . I ragazzi, richiamati più volte dal personale dell'istituto , erano stati anche sottoposti a misure disciplinari ma questi comportamenti erano continuati.