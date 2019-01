Daniela è una donna di 61 anni, invalida all’80% che aveva trovato un alloggio grazie a un amico. 300 euro al mese per un piccolo appartamento da condividere con il marito (ora scomparso) e una delle due figlie a Limana, in provincia di Belluno. Ma lunedì scorso il proprietario si è presentato per farle firmare un foglio.



"Non l'ho letto” ammette Daniela, in collegamento con “Pomeriggio Cinque”. Poco dopo si accorge che manca qualcosa: le chiavi di casa. Il proprietario se le è riprese senza preavviso: “Mi sono chiusa in casa, ho messo un attaccapanni e delle sedie contro la porta. Dovrei operarmi, ma non posso uscire altrimenti non rientro più”.



Pomeriggio Cinque però ha voluto sentire anche l’altra campana e il proprietario ha la sua versione: “Suo marito mi doveva tantissimi soldi, 30mila euro e non li ho mai visti. È vero non ho fatto un contratto, ma loro non hanno rispettato gli accordi verbali smettendo di pagarmi”. Durissima la reazione di Daniela: “È solo una strozzino”.