Belluno, la cartolina scritta dal bisnonno prigioniero nel lager, ritrovata dopo 82 anni

Si racconta che Orlando abbia minacciato un tedesco con una forca durante il viaggio di ritorno, dopo essere fuggito per due volte dal campo di concentramento. La prima volta venne catturato, la seconda riuscì a fuggire, attraversando anche dei fiumi. E quando arrivò a Cortina rischiò ancora una volta di essere ucciso dai tedeschi. Uno di loro gli aveva già puntato il fucile contro, ma ormai era la fine della guerra e si racconta che un commilitone avesse fermato il compagno: "Anche lui sta cercando di tornare a casa come noi". E fu risparmiato.