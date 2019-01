Belluno, 58enne scomparso da 2 giorni | La famiglia: chi l'ha visto ci contatti

E' uscito per una corsa nei boschi dell 'Alpe del Nevegal (Belluno) venerdì mattina alle 11 e non è più rientrato. I vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino stanno cercando da ore Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano . E la famiglia lancia un appello a Tgcom24: "Chi l'ha visto avverta subito i carabinieri".

Tacconi era al villaggio Alpe in fiore, dove stava trascorrendo le vacanze con la moglie e le figlie. Sarebbe dovuto rientrare in casa dopo un paio d'ore, al termine del suo allenamento nei boschi, ma non ha più fatto ritorno. I soccorsi stanno perlustrando le vallate intorno alla casa di Tacconi, in una corsa contro il tempo.



Riccardo, che non ha con sè il cellulare, è alto un metro e 94, ha capelli brizzolati e porta occhiali da vista. Al momento in cui è uscito dalla sua abitazione indossava pantaloni neri, un pile rosso, scarpe da ginnastica verde fluo, un cappellino scaldacollo e guanti neri.



Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona tra Quantin alle Ronce, intorno al piazzale del Nevegal, nella valle di San Mamante. Oltre ai vigili del fuoco, sono al lavoro anche gli uomini del Centro mobile di coordinamento e le unità cinofile del Soccorso alpino.