Burkina Faso, scomparso un 30enne italiano: era in viaggio con un'amica

Dal 15 dicembre non si hanno notizie di Luca Tacchetto , 30 anni di Vigonza , figlio dell'ex sindaco della località padovana. Il ragazzo è scomparso nel nulla nel corso di un viaggio in Burkina Faso , insieme all'amica Edith Blais, 34enne canadese. I due stavano raggiungendo la capitale Ougadougou, a bordo di un'auto con targa italiana: erano attesi a cena da una coppia che abita nella capitale.

Come riferito dalla Farnesina, il ministero degli Esteri è in contatto con la famiglia del giovane per fornire informazioni aggiornate e ogni altra possibile assistenza.



Le ultime foto di Luca ed Edith postate dalla giovane canadese sulla sua pagina Facebook proprio il 15 dicembre li ritraggono abbracciati e sorridenti. La coppia era arrivata all'aeroporto di Bobo-Dioulasse, la seconda città del Paese africano, con un'auto noleggiata. Gli amici confermano sui social che i due avevano manifestato l'intenzione di recarsi nella capitale Ouagadougou.