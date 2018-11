Kenya, la polizia: "Silvia Romano è viva" | Diffusi nomi e volti dei rapitori

"Silvia Romano è viva. Non abbiamo dubbi". A dirlo è Noah Mwivanda, comandante regionale della polizia di tutta la regione costiera kenyana, all'inviata di Repubblica. "Silvia si trova nella foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri cinque sono scappati, e ne abbiamo perse le tracce. Di lei invece abbiamo la localizzazione e le impronte". La polizia ha diffuso nomi e volti dei presunti tre rapitori a cui sarebbe stata affidata la ragazza. Si tratta di Ibrahim Adan, Yusuf Kuno e Said Abdi. Su di loro è stata messa una taglia di un milione di scellini kenyani, pari a circa 9mila dollari.