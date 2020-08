Belluno, 16enne muore schiacciato da un masso

Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo di Santa Giustina, in Veneto. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico regionale. Il giovane, che si trovava con gli amici quando è successo l'incidente, è stato soccorso dal 118 mentre i vigili del fuoco hanno spostato il masso. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.