Belgio, Petra De Sutter è la prima trans a diventare ministro in Europa

L'eurodeputata transgender Petra De Sutter dei Verdi è entrata nella storia. E’ stata nominata vice premier della nuova coalizione di governo del Belgio e ministra della Pubblica amministrazione, diventando quindi la prima trans a ricoprire un incarico simile in Europa. Professoressa di ginecologia, specializzata in fertilità, presso l'Università di Ghent, la 57enne è una sostenitrice dei diritti dei trans e ha parlato apertamente delle proprie esperienze.

"Avevo quarant'anni quando ho deciso di diventare pienamente la donna che sono sempre stata e a causa di questa decisione ho perso colleghi, persone che conoscevo e persino amici", ha detto in un'intervista pubblicata sul suo sito web. "Non tutti hanno avuto la fortuna nella vita che ho avuto io, nell'essere accettati nel mio ambiente di lavoro e dal mio partner. Infatti, pochissime persone nella mia situazione hanno avuto questa fortuna", ha detto.

"Questo è il motivo per cui ho bisogno di fare qualcosa, per coloro che non hanno avuto questa fortuna. Ho un forte senso della giustizia e trovo così ingiusto che le persone nel mondo soffrano semplicemente per quello che vogliono essere", ha aggiunto.

De Sutter ha accolto con favore la sua nomina su Twitter. "Incredibilmente grata per la fiducia che ho ricevuto dal mio partito. Insieme ad altri 1.000 membri, ho dato il via libera al nuovo governo", ha scritto. "Ora, con quel governo, posso fare ciò che è necessario per rilanciare il nostro Paese e lavorare a un nuovo futuro per tutti i belgi", ha aggiunto.