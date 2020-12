Bebe Vio al bar con gli amici dopo le 18: scatta la multa

ansa

La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata sorpresa al bar con gli amici dopo le 18 dai carabinieri impegnati nei controlli per il rispetto delle misure anti Covid. La schermitrice e rappresentante del gruppo sportivo della Polizia di Stato, secondo quanto afferma "La Tribuna di Treviso", intorno alle 20 si stava ancora intrattenendo in un locale con una decina di amici per bere qualcosa in pieno centro a Mogliano Veneto, sua città natale.