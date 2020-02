Bebe Vio guida un simulatore di volo e sfida l'astronauta Parmitano 

Il volo, nello sport, lo ha già spiccato da tempo ma questa per Bebe Vio è la prima volta nella cabina di pilotaggio di un aereo. E il primo a farle i complimenti per questo nuovo traguardo raggiunto è stato Luca Parmitano. il primo astronauta italiano al comando di una stazione spaziale internazionale, appena rientrato dalla missione. Via Twitter Parmitano le ha scritto: "Congratulazioni, Bebe, voli anche senza ali: ora ti serve solo un aereo per tonare a casa",