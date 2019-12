Bebe Vio e la proposta indecente de "Le Iene", un reality al posto delle Olimpiadi

Il terzetto viene avvicinato durante un evento sportivo dal manager Tony Toscano e i due ragazzi (complici dello scherzo) si siedono a un tavolino con lui per discutere della partecipazione ad un reality senza veli dal titolo "Nudi alla meta", Da lontano Bebe li guarda preoccupata e una volta terminato l'incontro l'uomo si avvicina anche a lei, proponendosi come suo manager televisivo. Lei declina l'offerta con decisione e una volta rimasta sola con Emanuele ed Edoardo li mette in guardia: "Avete visto che viscido? Non fidatevi di queste persone, dico sul serio".

Dopo circa un mese i ragazzi chiamano Bebe e le dicono di aver firmato il contratto per il reality. Edoardo le chiede aiuto per svincolarsi, mentre Emanuele sembra convinto di abbandonare lo sport per le telecamere. I tre si recano da Tony per trovare una soluzione alla situazione di Edoardo, ma il manager contrattacca proponendo a Bebe di partecipare al reality per il doppio del compenso. Lei però è irremovibile: "Io in queste cose non ci casco. Sono una persona limpida, non me ne frega nulla di soldi e fama". Ormai le Iene non sanno più come farla cadere in trappola ed escono allo scoperto, mentre lei sollevata abbraccia i suoi compagni.

