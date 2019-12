Nek nega i selfie ai fan, il cantante diventa cafone per "Le Iene"

Nek è da sempre molto attento al rapporto con il suo pubblico e non nega mai una foto o un autografo. Con la complicità de "Le Iene" (in onda martedì in prima serata) si è però trasformato in una celebrità maleducata e snob, che elargisce sorrisi solo di fronte alla telecamera. Un colpo al cuore per i suoi fan che non riescono a credere ai propri occhi. “Ci è crollato un mito. Sono inc***ato, è totalmente finto!”, si lamentano.