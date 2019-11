Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi seminudo e coperto di glitter per amore

Cosa ci fa il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi seminudo, coperto di glitter e con il rossetto sulle labbra? Bisogna chiederlo alla fidanzata Giulia che, insieme all'inviato de "Le Iene" Sebastian Gazzarrini, ha organizzato per lui un servizio fotografico molto particolare. La ragazza, di professione stilista, lo convince a posare come modello per la sua linea di costumi, ma una volta sul set le cose prendono una piega inaspettata.

In camerino Sensi trova un paio di boxer dorati molto appariscenti ma, nonostante i dubbi, decide di indossarli per amore di Giulia. il calciatore passa poi tra le grinfie del truccatore, che lo ricopre di brillantini e aggiunge anche un bel rossetto sulle labbra. Sul set gli scatti insieme alla modella provocano la gelosia della fidanzata e il servizio fotografico si trasforma ben presto in un incubo. Stefano non sa più dove sbattere la testa e si chiude in bagno a piangere, ma i problemi non sono finiti qui.

Dopo una settimana, infatti, la modella con cui ha posato lo accusa su Instagram di averla molestata e mostra una foto (falsa) in cui si vede la mano del calciatore sul sedere. Proprio nel momento dell'amara scoperta Le Iene bussano alla sua porta con la "vittima". Il calciatore, convinto di essere sotto accusa, li caccia in malo modo... Riusciranno a dirgli che è tutto uno scherzo?

TI POTREBBE INTERESSARE: