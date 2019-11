Le Donatella faccia a faccia a "Le Iene": "La nostra prima volta? Insieme"

La forza delle gemelle Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, è il fatto di essere sempre insieme. E anche la prima volta è stata in comune: "L'abbia fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi", hanno confessato a "Le Iene".