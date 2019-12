Dopo lo scherzo de "Le Iene" l'influencer Chiara Biasi nella bufera per una frase infelice

La Biasi viene contattata da un (finto) brand asiatico di borse di lusso e si reca sul set per scattare. La settimana successiva, però, il suo agente la chiama preoccupato e le rivela che le fotografie sono state modificate: al posto della tavola da surf, ora "vola" su un assorbente gigante e la sedia su cui posava sensuale si è trasformata in un water.

Durante il meeting con l'investitore Chiara scopre di non aver nessun potere decisionale sugli scatti e, presa dalla rabbia, sbotta: "Questa cosa mi danneggia, è un danno di immagine enorme. Ok, accetto di andare su un assorbente, ma per 80mila euro? Io per 80mila euro manco mi alzo la mattina e mi pettino".

LA REPLICA DI CHIARA - La frese ha scatenato polemiche sui social e la Biasi è stata quindi costretta a intervenire, precisando: "Non sputerei mai sul denaro, mi mantengo da dieci anni così. Quello che intendevo è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per stare seduta su un water, appesa al duomo. E' come il gioco mangeresti una cacca per 100 euro? Anche no". Basterà questa spiegazione a mettere fine alla questione?

