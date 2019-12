"Le Iene", Filippo Roma e il suo operatore trattenuti per alcune ore nell'ambasciata della Costa d'Avorio

Una troupe de "Le Iene" è stata trattenuta per ore all'interno dell'ambasciata della Costa d'Avorio a Roma mentre stava facendo un servizio su un presunto mancato pagamento della Tari. Filippo Roma e il suo operatore Fabrizio Arioli non sono stati fatti uscire dalla sede diplomatica fino all'intervento dei carabinieri. In seguito sono stati portati in caserma per raccontare quanto successo.