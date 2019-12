Raul Cremona disperato e in mutande per colpa dei figli

Anche il comico Raul Cremona è caduto nella trappola de " Le Iene ", che hanno organizzato per lui uno scherzo cattivissimo con la complicità dei figli Giordano e Leonardo. I ragazzi hanno infatti finto di praticare il “vodka eyeballing”, una moda pericolosa che consiste nel versarsi alcune gocce di alcolico negli occhi per sballarsi. Raul, esterrefatto, prima li insulta e poi cerca di medicarli come può

Dopo aver riempito la casa di indizi (pompette, alcol e occhiali bucati), Leonardo mostra al padre il video del fratello, di professione dj, che si mette la vodka negli occhi. All'inizio Raul non sembra essere preoccupato: "Cazz*** suoi, se si gioca la carriera per una cag*** del genere è scemo". Si dirige quindi nella camera del ragazzo e gli sequestra tutto il kit per lo sballo.

Una volta rientrato a casa il figlio, il comico lo affronta e chiede spiegazioni. Intanto, però, il fratello si chiude in bagno per provare la nuova "droga" ma le cose si mettono male: “Papà ti prego, andiamo all’ospedale”. Nel momento di massima disperazione casalinga bussano alla porte "Le Iene" e Raul, non sapendo che fare, si chiude nella camera del figlio...

