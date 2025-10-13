Beatrice Valli ricorda gli attacchi di panico: "Chiedere aiuto non è una cosa da deboli"

"Sto esplorando un percorso di crescita con la psicoterapia", racconta emozionata a "Le Iene"
© Da video
"Mamma non è mai riuscita a raccontarmi cosa significasse per lei quel bloccarsi, restare immobile, impotente. E io l'ho capito solo dopo anni, quando ho sperimentato sulla mia pelle gli attacchi di panico, la depressione, la tachicardia, i sudori freddi e la fame d'aria. Come se la gola ti si chiudesse. Era il mio corpo che mi diceva 'basta'". È il monologo sulla salute mentale che Beatrice Valli ha portato a "Le Iene", trattenendo appena la commozione mentre parla della sua famiglia e dei suoi figli.
"Che cos'è che ti fa stare bene? È una domanda che mi ha accompagnato fin da piccola, che ho dovuto fare e farmi più volte", racconta l'influencer. "Avevo solo 13 anni, quando mia madre soffrì dell'ennesimo episodio di una depressione violentissima. Le portavo il cibo nel letto e lei alla sera non riusciva nemmeno a ricordare se avesse già cenato - dice -. Non potevo capire fino in fondo cosa stesse succedendo. Ma nonostante tutto, ci siamo dovute rimboccare le maniche per mandare avanti la nostra famiglia".
Valli spiega che, anche se la mamma non ha "mai veramente creduto" che "fosse possibile un percorso di cura", lei ha voluto prendere una strada diversa. "Grazie alla sua esperienza quel percorso l'ho visto e lo sto esplorando con la psicoterapia", racconta commossa. "Lo faccio per me, lo faccio per i miei figli. Chiedere aiuto non è una cosa da deboli - sottolinea la giovane -. Basta ammettere di non essere donne e uomini perfetti e trovare il tempo giusto per farsi proprio quella domanda: 'Cos'è che ti fa stare bene?'".