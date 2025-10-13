Beatrice Valli ricorda gli attacchi di panico: "Chiedere aiuto non è una cosa da deboli"

Valli spiega che, anche se la mamma non ha "mai veramente creduto" che "fosse possibile un percorso di cura", lei ha voluto prendere una strada diversa. "Grazie alla sua esperienza quel percorso l'ho visto e lo sto esplorando con la psicoterapia", racconta commossa. "Lo faccio per me, lo faccio per i miei figli. Chiedere aiuto non è una cosa da deboli - sottolinea la giovane -. Basta ammettere di non essere donne e uomini perfetti e trovare il tempo giusto per farsi proprio quella domanda: 'Cos'è che ti fa stare bene?'".