Compleanno a sorpresa per Beatrice Valli, ha spento 30 candeline

Beatrice Valli nel giorno del suo 30esimo compleanno ha scritto una lunga dedica a sé stessa, o meglio ancora alla bimba che è stata e che voleva somigliare a Pippi Calzelunghe: "Indipendente, un po’ pazza, mai in ordine, e soprattutto… sempre felice a modo suo." "Oggi, a 30 anni, guardo indietro e vedo una strada piena di curve e salite, ma anche di sorrisi, gioie e traguardi. Ho quattro figli meravigliosi, un marito che amo, un lavoro che amo, e soprattutto una vita che sento mia, costruita con amore, fatica e tanti sogni. La bambina che ero sarebbe fiera della donna che sono diventata" si legge nel post. Poi prosegue: "E, cara Beatrice bambina, voglio dirti questo: hai fatto un ottimo lavoro. Hai creduto nei tuoi sogni anche quando sembravano impossibili. Hai protetto quel tuo cuore grande, imparando a trasformare le difficoltà in opportunità. Sei diventata una Pippi moderna: indipendente, forte, un po’ pasticciona ma con il sorriso di chi non si arrende mai". Per concludere: "A tutti voi che siete stati parte del mio viaggio, grazie. Ai miei figli, grazie per essere il mio specchio più bello. E a me stessa, auguri. Perché se questi 30 anni sono stati così incredibili, non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro".