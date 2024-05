Beatrice Valli e Marco Fantini tornano a Capri a due anni dalle nozze

Shooting e giro in barca sotto i Faraglioni in attesa dell’anniversario

Così la coppia è partita per Capri per scattare foto all’interno di un romantico shooting dedicato al loro amore. Sui social i primi scorci della breve vacanza senza figli di Beatrice e Marco, ma il servizio completo verrà pubblicato solo il 29 maggio, data delle loro nozze da favola.

Beatrice Valli e Marco Fantini giocano d’anticipo e per il loro secondo anniversario di matrimonio non vogliono farsi cogliere impreparati.

Beatrice Valli, 29 anni, e Marco Fantini si sono conosciuti all’interno del programma “Uomini e donne”, si sono sposati nel 2022 a Capri dopo aver rimandato a causa della pandemia. Sull’isola per festeggiare mamma e papà c’erano i tre figli della coppia, le due bambine, Bianca e Azzurra, avute da Fantini, e il primogenito di Beatrice, Alessandro, che l’influencer ha avuto dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Matilda Luce, la loro ultima nata, è arrivata invece un anno fa. Alla festa per le nozze della Valli con Fantini c’erano tanti ospiti vip, da Elettra Lamborghini ad Aurora Ramazzotti, Alena Seredova, Bianca Atzei. “Immenso e incontenibile” ha detto la Valli dell’amore che nutre per Fantini.

