Affondamento Bayesian, indagato il comandante Cutfield

E' indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi James Cutfield, comandante del Bayesian, il veliero affondato lunedì scorso a Porticello, nel Palermitano. Nell'incidente sono morte sette persone. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta dopo che Cutflield domenica è stato ascoltato, per la seconda volta, per due ore dai magistrati della procura di Termini Imerese. Le indagini al momento sono rivolte a chiarire le cause dell'affondamento. Secondo gli esperti ci sarebbe stato un errore tecnico lasciando aperto uno dei portelloni, molto probabilmente quello laterale.