Battisti, cardinale Becciu: sbagliato risvegliare istinti forcaioli

"In Italia c'è una cultura giuridica di primo grado, non si possono risvegliare nella gente certi istinti forcaioli". Lo ha detto il cardinale Angelo Becciu, prefetto vaticano per le Cause dei santi, riferendosi alle immagini di Cesare Battisti all'aeroporto di Ciampino sotto lo sguardo dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede. Becciu ha quindi aggiunto che "chi sbaglia merita la condanna e la deve espiare ma la persona merita rispetto".