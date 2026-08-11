Allarme per il "batterio mangiacarne", l'Istituto superiore di sanità rassicura: "In Italia rischio di infezione estremamente basso"

Le notizie in arrivo dagli Stati Uniti sul batterio Vibrio vulnificus, il cosiddetto batterio mangiacarne, ha riacceso i riflettori su questa infezione anche in Italia. Dopo la notizia del decesso avvenuto in Florida e correlato a questo patogeno, è stato rilanciato sui social anche uno studio dell'Università di Messina risalente al 2005 che ne aveva trovato tracce nello Stretto siciliano. In queste ore è intervenuto anche l'Istituto superiore di sanità (Iss) che ha rassicurato: "Il rischio di contrarre nelle acque italiane l'infezione da Vibrio vulnificus, noto come "batterio mangiacarne", "è estremamente basso, nonostante in passato siano state trovate tracce del batterio nel nostro Paese".