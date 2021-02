Bassetti a Tgcom24: "Terza ondata tra questa settimana e la fine di marzo"

"Se dovesse esserci una terza ondata in Italia è molto probabile che avvenga tra questa settimana e la fine di marzo", a dirlo ai microfoni di Tgcom24 è Matteo Bassetti , direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "E' lo stesso periodo - continua il medico - in cui abbiamo avuto la prima grande ondata con il picco nel mese di marzo".

Per questo motivo secondo Bassetti serve ancora tanta cautela e attenzione e "gli ospedali devono rinforzare gli argini". "I ricoveri e i nuovi contagi stanno progressivamente diminuendo ma non con la forza che ci aspettavamo. Anzi stiamo vedendo in alcune Regioni la ripresa dei contagi".