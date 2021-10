Bassa natalità, Nobel Parisi: aiuti fiscali per contrastare problema

Sono necessari aiuti fiscali per contrastare il problema del calo delle nascite in Italia. Lo ha detto il Nobel Giorgio Parisi, aprendo il convegno sugli "Aspetti medici e sociali dell'età pediatrica in Italia" organizzato presso l'Accademia dei Lincei. "L'Italia si trova in una trappola demografica: il numero dei nati è sempre più basso, bisogna intervenire anche mediante aiuti fiscali", ha aggiunto Parisi.