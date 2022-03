Potenza, infermiera del 118 violentata da un collega durante il turno di notte

Violentata da un collega durante un turno di notte.

E' successo a un'infermiera del 118, di 34 anni, in servizio in una postazione della Val d'Agri (Potenza). L'uomo, di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini, avviate dopo la denuncia della donna, hanno infatti portato i militari a raccogliere "gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato". Il collega, inizialmente, avrebbe molestato pesantemente l'infermiera e poi l'avrebbe violentata. Infine, il 46enne le avrebbe intimato di non raccontare a nessuno quello che era successo.