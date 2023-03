Medico trovato morto a Pescopagano (Potenza), si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per il caso del medico trovato morto mercoledì a Pescopagano (Potenza).

In un primo momento si era ritenuto che il 70enne Lorenzo Puccillo fosse deceduto per le conseguenze dell'attacco di un bovino. Durante l'autopsia, invece, sarebbero state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile.