Matera, uccide moglie malata e poi tenta il suicidio: arrestato

Un uomo di 77 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie malata da tempo soffocandola. Dopo il delitto aveva tentato di togliersi la vita ma i familiari lo hanno soccorso e portato in ospedale. È successo giovedì pomeriggio a Matera, dove i Carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio. L'anziano avrebbe soffocato la moglie 69enne, da anni gravemente malata, dopodiché avrebbe tentato di suicidarsi provocandosi dei tagli alle vene di entrambe le braccia con un coltello da cucina. Soccorso dai familiari e trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato medicato e stabilizzato. Una volta in condizioni di interloquire con le forze dell'ordine, il 77enne ha ammesso le proprie responsabilità.