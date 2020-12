Basilicata, gli ospedali da campo donati dal Qatar restano vuoti

Dovevano essere ospedali dedicati ai pazienti Covid, ma oggi sono solo capannoni vuoti. "Fuori dal coro" va in Basilicata per mostrare come le donazioni del Qatar per la creazione di ospedali da campo non siano state utilizzate. In queste strutture il governo ha anche investito 2 milioni di euro.

"Ci troviamo davanti a cinque tende, tre a Matera e due a Potenza totalmente prive di ogni funzione sanitaria - spiega il consigliere regionale Mario Polese - due milioni di euro sarebbe stata una cifra più sufficiente per mettere in sicurezza la sanità lucana".